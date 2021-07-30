Кубинцы на надувных матрацах пытались переплыть Нарву и попасть в Эстонию

По информации ivbg.ru, на подходе к границе с Эстонией задержаны трое подданных Кубинской республики в возрасте 51 года, 53 и 29 лет. Иностранцы собирались на надувных матрасах переплыть реку Нарву.

Далее они планировали через Эстонию добраться в Испанию, где у одного из задержанных, по его словам, живет дочь.

Еще четверо кубинцев в возрасте 28, 27 и 24 лет задержаны возле Ивангорода в автомобиле, которым управлял гражданин Таджикистана. Они планировали пересечь границу с Евросоюзом в Сланцевском районе.

Иностранцам назначены штрафы и принудительная депортация.