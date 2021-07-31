В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 31 июля ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- м 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 69-74км ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Вам будет интересно
Перекрывать трассу «Сортавала» будут поэтапно. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 9 августа по 5 сентября будут попеременно перекрывать одну из...
30.07.2021 109
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 156-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов а/б покрытия;
- ТрР км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
- подъезд №2 к г. Выборг км 4-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка делиниаторов.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37, ТР 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт водоотводных лотков;
- км 40-70 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 37-69 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 0-98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 44-77(старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.