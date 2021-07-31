В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 31 июля ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

км 69-74км ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.

м 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Перекрывать трассу «Сортавала» будут поэтапно. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 9 августа по 5 сентября будут попеременно перекрывать одну из...

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А-181 «Скандинавия»:

км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

км 156-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов а/б покрытия;

ТрР км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.