В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 31 июля ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • м 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 69-74км ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
  • км 156-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов а/б покрытия;
  • ТрР км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
  • подъезд №2 к г. Выборг км 4-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка делиниаторов.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37, ТР 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт водоотводных лотков;
  • км 40-70 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
  • км 37-69 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
  • км 0-98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 44-77(старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
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