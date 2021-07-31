В Ленобласти выявили 238 новых случаев коронавируса 31 июля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 238 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 31 июля.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+2), Ефимовский (+2), Бор (+1), Анисимово (+2), Большой Двор (+1) .

Волосовский район: Волосово (+2), Бегуницы (+1), Извара (+1), Глумицы (+1), Будино (+2).

Волховский район: Волхов (+6), Аврово (+1).

Всеволожский район: Мурино (+17), Всеволожск (+6), Кудрово (+6), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+3), Старая (+2), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Бугры (+2), Агалатово (+2), пгт. им. Свердлова (+1), Корнево (+1), Рахья (+1), Куйвози (+1), Киссолово (+2), Екатериновка (+1), Красная Горка (+1), Удачное (+1), ДНП Гранит (+1), Лесколово (+2) .

Выборгский район: Выборг (+4), Перово (+1), Рощино (+2), Советский (+2), Селезнево (+3), Светогорск (+2), Приморск (+2), Каменногорск (+1), Житково (+1), Вещево (+1), Возрождение (+2).

Гатчинский район: Гатчина (+8), Тайцы (+1), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+2), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Елизаветино (+2), Новый Свет (+1), Дружная Горка (+2), Сусанино (+1), массив Чаща, тер. СНТ Экспресс (+1), Семрино (+1), Карташевская (+1), Заборье (+1), Пудость (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+5), Усть-Луга (+1), Торма (+1), Большая Пустомержа (+1), Ивангород (+1) .

Киришский район: Кириши (+6), Среднее село (+1).

Кировский район: Кировск (+6), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Синявино (+1), Павлово (+1), Молодцово (+1), Дачное (+1), Мга (+2) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+1), Русско-Высоцкое (+1), Аннино (+3), Новогорелово (+2), Горбунки (+2), Владимировка (+1), Лебяжье (+1), Кипень (+1), Пикколово (+1), Ретселя (+1).

Лужский район: Луга (+7), Толмачёво (+1), Дзержинского (+1), Домкино (+1), Межозёрный (+1), Колодно (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+3), Вознесенье (+2), Норгино (+1).

Приозерский район: Приозерск (+5), Сосново (+2), Мельниково (+1), Кузнечное (+3), Суходолье (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+8), Гостицы (+1), Старополье (+1) .

Тихвинский район: Тихвин (+8).

Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+2), Никольское (+5), Ульяновка (+2), Лисино-Корпус (+1), Новолисино (+1), Федоровское (+1) .

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области ввели новые и продлили старые ограничения по COVID-19 в районах красной и зеленой зон.