Жительница Ленобласти, сжигая траву, спалила несколько соседских домов и машин

Суд решит судьбу жительницы Ленобласти, которая сожгла чужое имущество на миллион рублей.

Все случилось весной прошлого года в деревне Ставичек Новгородской области. По версии следствия, она сжигала в мангале мусор и траву на своем участке. В результате огонь перекинулся на траву, а оттуда на соседние дома и машины. Всего в пожаре пострадало имущество трех человек общей стоимостью около 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новгородской области.

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Дело передано в суд. Теперь жительнице Ленобласти грозит до года тюрьмы или принудительных работ. Женщина признала вину частично.