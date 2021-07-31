В селе Колчаново продолжается благоустройство новой общественной территории

Все работы по благоустройству новой общественной территории в селе Колчаново Волховского района Ленобласти планируется завершить к сентябрю 2021 года.

В новом парке установят детскую площадку, скамейки и беседку, создадут пешеходные дорожки. Также будут организованы две мангальные зоны, высажены хвойные деревья.

Сейчас рабочие уже выполнили часть дорожек, основание под детскую площадку, выставили бортовой камень.

Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей.