В Сосновом Бору состоялись соревнования среди звеньев газодымозащитной службы

Сегодня, 31 июля, в Сосновом Бору прошел финал соревнований среди звеньев газодымозащитной службы территориального пожарно-спасательного гарнизона Ленобласти на приз имени Дмитрия Тихомирова.

За главный приз боролись 11 команд из Ленинградской и Псковской областей, Петербурга, Калининграда, а также ООО «Газпром газобезопасность». Им предстояло пройти психологическую полосу с препятствиями, отыскать и вынести условно пострадавшего из теплодымокамеры.

Среди команд Ленобласти места распределились следующим образом: первое место у 28 пожарно-спасательного отряда (Тихвинский район), второе — 26 пожарно-спасательного отряда (Выборгский район), третье — ОГПС Всеволожского района ГКУ «Леноблпожспас». Среди команд-гостей победителем стал ПСО Приморского района.

Команды были награждены кубками, грамотами и ценными подарками.