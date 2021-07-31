Врачи предупредили об опасности «солнечных татуировок»

В России стремительно набирают популярность «солнечные татуировки», которые делаются при помощи трафарета во время загара. Однако мало кто знает о смертельной опасности этого тренда.

Дерматолог, косметолог Станислав Арканников заметил, что те, кто хочет получить такое «тату», загорают в середине дня, так как для более четкого контраста между потемневшим и свободным участком кожи необходимо более сильное воздействие солнечных лучей.

“Безопасное время для загара — до десяти часов утра и с семнадцати часов до позднего вечера. Естественно, чтобы «солнечную татуировку» сделать в эти часы, придется потратить на эксперимент не один день, иначе разницу в цвете кожи не получишь”, — сказал он в интервью радио Sputnik

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Так как люди для татуировок загорают в самый пик солнечной активности, это повышает риск солнечного ожога. Он в свою очередь приводит к повреждению кожи, ее преждевременному старению или развитию онкологического заболевания.