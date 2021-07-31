Петербургскую квартиру арестованного блогера Хованского отмыли и выставили на продажу за 45 млн рублей

Трехкомнатную квартиру блогера Юрия Хованского, задержанного в начале июня из-за песни «Норд-Ост», выставили на продажу на Avito.

Квартиру блогера оценили в 45 млн рублей. На опубликованных фотографиях заметно, что в доме была проведена генеральная уборка. Отмечается, что у квартиры один собственник, документы готовы к сделке.

Напомним, Хованского заключили под стражу до 8 августа. Его обвиняют в оправдании терроризма. Позже находящийся в СИЗО блогер извинился перед слушателями за спетую им песню про «Норд-Ост».