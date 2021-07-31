В России продлили упрощенный порядок регистрации безработных

Премьер-министр Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации безработных до 31 декабря 2021 года. Подписано соответствующее постановление.

Сейчас встать на учет в таком качестве можно дистанционно. Для этого необходимо подать заявление через сайт «Работа в России». В свою очередь, пособие по безработице можно оформить через портал госуслуг.

Заявителю не нужно самостоятельно собирать пакет документов, так как все необходимые данные поступают в профильные учреждения автоматически.

Тем временем Ленобласть заняла второе место рейтинга самой низкой безработицы в России.