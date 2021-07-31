За навязывание пенсионерам кредитов в клиниках под суд пойдут 13 человек в Петербурге

По информации ivbg.ru, перед судом в Санкт-Петербурге предстанут 13 участников преступной группировки, навязывавшие пожилым людям дорогостоящие медицинские процедуры.

Следствие установило, что подозреваемые убеждали пенсионеров, что отказ от прохождения незамедлительного лечения в конкретных, указанных ими центрах негативно отразится на здоровье.

В результате пожилые люди соглашались на заключение кредитных договоров на лечение. Также мошенники в 2015-2019 годах открыли в Санкт-Петербурге три медицинских центра, в которых делали анализы за большие деньги.