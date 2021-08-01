В Ленобласти выявили 239 новых случаев коронавируса 1 августа

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 239 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 1 августа.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+6), Ефимовский (+1).

Волосовский район: Волосово (+1), Бегуницы (+1), Терпилицы (+1), Торосово (+1), Реполка (+1), Большая Вруда (+1), Клопицы (+3), Калитино (+1).

Волховский район: Волхов (+3), Колчаново (+1), Сясьстрой (+1), Усадище (+1), Посадница (+1), Бережки (+1).

Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+4), Кудрово (+3), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+5), Разметелево (+1), Сертолово (+3), Кузьмоловский (+2), Морозова (+4), Старая (+7), Романовка (+2), Бугры (+1), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+6), Дубровка (+2), Мяглово (+1), Корнево (+1), Рахья (+1), Лупполово (+3), Стеклянный (+1), Поселок №2 (+1), Березовка (+1).

Выборгский район: Выборг (+6), Перово (+1), Рощино (+2), Селезнево (+1), Светогорск (+4), Каменногорск (+1), Лосево (+1), Кирилловское (+1), Лесогорский (+1), Отрадное (+1), Красная Долина (+1), Возрождение (+2).

Гатчинский район: Гатчина (+13), Тайцы (+1), Большие Тайцы (+1), Меньково (+1), Малое Верево (+1), Монделево (+1) , Коммунар (+1), Новый Учхоз (+2), Сяськелево (+1), Сусанино (+1), Корпиково (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+10), Касколовка (+1), Залесье (+1).

Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+9).

Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+5), Горы (+1), Приладожский (+1), Назия (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Свирьстрой (+3), Алеховщина (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+1), Русско-Высоцкое (+1), Аннино (+1), Новогорелово (+2), Горбунки (+2), Владимировка (+1), Виллози (+1), Разбегаево (+1), Красная Горка (+1), Красногорское (+1), Колос-2 (+1), Малое Карлино (+1).

Лужский район: Луга (+8), Заклинье (+1), Почап (+2).

Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+3), Важины (+2).

Никольский (+1), Приозерский район: Сосново (+1), Саперное (+2), Громово (+1), Кузнечное (+1), Плодовое (+1), Кривко (+1), Суходолье (+1), Ларионово (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+8).

Тихвинский район: Тихвин (+10), Шугозеро (+2).

Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+3), Тельмана (+2), Никольское (+1), Ульяновка (+3), Трубников Бор (+1), Ушаки (+1) .