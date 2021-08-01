В Ленобласти на 1 августа объявлено штормовое предупреждение

В период с 9 до 12 часов дня, 1 августа в Ленинградской области ожидаются грозы, ливни и град. Также прогнозируются кратковременное усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ области утром, 1 августа.

Из-за сложившейся погодной обстановки повышается вероятность ДТП и авиапроисшествий, возникновения происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте, повреждений на линиях электропередач и линиях связи, возникновения аварий на объектах ЖКХ, а также возрастает вероятность подтоплений.

Спасатели призывают воздержаться от использования открытого огня и разведения костров, походов в лес и выхода на воду. Кроме того, рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а также закрыть окна.