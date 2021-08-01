В годовщину образования Ленобласти по традиции оглашают новых Почетных граждан области. В этом году ими стали бывший первый губернатор Ленинградской области Александр Беляков и бывший главврач Ленинградской областной клинической больницы Валерий Тришин.

Александр Дрозденко объявил имена новых Почетных граждан Ленобласти. В этом году ими стали бывший первый губернатор Ленинградской области Александр Беляков и бывший главврач Ленинградской областной клинической больницы Валерий Тришин. Решение было принято на на последнем заседании шестого созыва Законодательного собрания.

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Александр Беляков — бывший губернатор Ленобласти. Высоко отмечаются заслуги Белякова в развитии региона в сложные 90-е годы.

Валерий Тришин — экс-главврач Ленинградской областной клинической больницы. ЛОКБ он возглавлял 29 лет, с 1986 по 2015 годы, и за время его руководства учреждение превратилось в крупнейший лечебный центр.