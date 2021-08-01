По словам очевидца, ДТП случилось давно, так как на месте не было ни людей, ни спецслужб.
Сегодня, 1 августа, в Сосновому Бору случилась авария, в которой автобус протаранил автомобильное ограждение. Авария произошла около магазина «Природа».
По словам очевидца, ДТП случилось давно, так как на месте не было ни людей, ни спецслужб. Информации о пострадавших и причинах аварии нет.
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