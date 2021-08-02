Не во всех водоемах Ленобласти разрешено купание.

По информации сообщества ПРИОЗЕРСК — ИНФО, семья решила искупаться в Судаковском озере, однако после почувствовали себя очень плохо.

После следующего купания ситуация повторилась. Автор поста рассказывает о тошноте, рвоте и многих других симптомах.

— В озере всегда купались, в этом году что-то непонятное, — пишет женщина.