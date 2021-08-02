Всем семейством слегли: купание в Судаковском озере может быть опасно для жизни

Автор: Александр Селиванов
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Не во всех водоемах Ленобласти разрешено купание.

По информации сообщества ПРИОЗЕРСК — ИНФО, семья решила искупаться в Судаковском озере, однако после почувствовали себя очень плохо.

После следующего купания ситуация повторилась. Автор поста рассказывает о тошноте, рвоте и многих других симптомах.

— В озере всегда купались, в этом году что-то непонятное, — пишет женщина.
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13.07.2021 1496
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