В Санкт-Петербурге без вести пропал 47-летний мужчина

Автор: Александр Селиванов
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О его местонахождении нет никакой информации с 28 июля.

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Источник: Лиза Алерт

Ростом пропавший 173 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.

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26.07.2021 225
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