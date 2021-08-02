В Санкт-Петербурге без вести пропал 47-летний мужчина

О его местонахождении нет никакой информации с 28 июля.
Ростом пропавший 173 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.
Вам будет интересно
О его местонахождении нет никакой информации с 21 июля. Ростом пропавший 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Ранее волонтеры ПСО...
26.07.2021 225