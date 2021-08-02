Организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за пожары в Турции

Инициатива «Дети огня» выступила с сообщением, заявив, что берет на себя ответственность за пожары, которые произошли в Турции.

Новость соответствующего содержания опубликовало в Twitter курдское новостное агентство Rojava Network.

В сообщении также говорится, что «Инициатива Дети огня» взяла на себя ответственность за атаки на турецкие достопримечательности, которые популярны у туристов.

— Поскольку турецкий режим не понимает другого языка, пришло время поставить его на колени с помощью моря огня, — заявили в организации.

При этом агентство Rojava Network подчеркивает, что не несет никакой ответственности за деятельность «Детей огня».

Вам будет интересно Неизвестный и яркий объект пролетел над Турцией – видео Как сообщает Time Turk, 31 июля в 1:54 над турецким Измиром пролетело яркое небесное тело. По предварительной информации, это метеорит... 31.07.2021 134

Напомним также, что ранее власти Турции заявили, что взяли под контроль лесной пожар, который разыгрался в районе турецкого курорта Бодрум. Об этом в своем Twitter заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.