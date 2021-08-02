Машину воспитательницы детского лагеря сожгли в Светогорске

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в ночь на 1 августа в экстренные службы Выборгского района сообщили о горящем автомобиле на Красноармейской улице в Светогорске.

Горел Kia Spectra 60-летней воспитательницы детского оздоровительного лагеря. Согласно камерам видеонаблюдения с ближайшего дома, к иномарке подошел мужчина, облил ее жидкостью, поджег и убежал.

Автомобиль полностью выгорел. По факту умышленного уничтожения имущества путем поджога возбуждено уголовное дело.

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