Машину воспитательницы детского лагеря сожгли в Светогорске

По информации ivbg.ru, в ночь на 1 августа в экстренные службы Выборгского района сообщили о горящем автомобиле на Красноармейской улице в Светогорске.

Горел Kia Spectra 60-летней воспитательницы детского оздоровительного лагеря. Согласно камерам видеонаблюдения с ближайшего дома, к иномарке подошел мужчина, облил ее жидкостью, поджег и убежал.

Автомобиль полностью выгорел. По факту умышленного уничтожения имущества путем поджога возбуждено уголовное дело.