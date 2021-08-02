Голый и седой мужчина пытался позагорать со школьницей в Выборге

По информации ivbg.ru, 1 августа около 18:00 в полицию Выборгского района обратилась 16-летняя жительница Москвы. Она приехала с родителями к бабушке в Выборг и пошла загорать в район Анненских укреплений.

По словам подростка, там к ней подошел абсолютно голый и седой незнакомец, державший свою одежду в руках. Мужчина настойчиво стал просить разрешения лечь и позагорать с ней рядом.

Получив отрицательный ответ, он все равно продолжал стоять рядом. Школьница поспешила уйти.