Семиклассника подозревают в изнасиловании пятиклассника в Петербурге

Как сообщает piter.tv, семиклассника подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ученика пятого класса в Санкт-Петербурге.
В полицию 30 июля обратилась мама пострадавшего. Уголовное дело возбуждено 1 августа.
По словам женщины, семиклассник из коррекционной школы, применив физическую силу, на лестничной площадке пятого этажа дома по улице 3-я Линия В. О. совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына.
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02.08.2021 35