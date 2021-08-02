Семиклассника подозревают в изнасиловании пятиклассника в Петербурге

Как сообщает piter.tv, семиклассника подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ученика пятого класса в Санкт-Петербурге.

В полицию 30 июля обратилась мама пострадавшего. Уголовное дело возбуждено 1 августа.

По словам женщины, семиклассник из коррекционной школы, применив физическую силу, на лестничной площадке пятого этажа дома по улице 3-я Линия В. О. совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына.