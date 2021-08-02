В Волховском районе на месте бывших зарослей появится парк

Парк будет полностью благоустроен.
По информации администрации Волховского района, в поселке Колчаново построят детскую площадку.
На площадке планируется установка скамеек и беседок, создадут пешеходные дорожки, установят уличное освещение. Запланировано также организовать две мангальные зоны, высадить хвойные деревья.
Полностью завершить работы по созданию площадки планируется к сентябрю этого года.
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29.07.2021 161
— Это уже не первый пример, когда нацпроекты «превращают» неухоженные территории в благоустроенные общественные пространства. И полученный результат это не просто преображенная общественная зона. Это комфорт и радость жителей всех возрастов, – отметил глава администрации Волховского района Алексей Брицун.