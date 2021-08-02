Перепись нужна для улучшения положения аграриев. Для фермеров доступно 38 мер поддержки, в том числе субсидии на покупку техники, решение проблем полива и программы компенсации затрат на доставку продукции.

В Ленобласти уже второй день идёт третья по счёту сельскохозяйственная микроперепись. Подготовка к процедуре шла два года — подготавливались списки производителей и некоммерческие объединения граждан.

Микроперепись охватит 275 тысяч объектов Ленобласти: среди них более 500 сельскохозяйственных организаций, 1,5 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, 269 личных подсобных хозяйств, а также около 4 тысяч некоммерческих объединений в населенных пунктах.

Регистрация объектов будет осуществляться двумя способами: Крупные, средние и ИП предоставят отчеты в электронном виде, а НКО и личные подсобные хозяйства обойдут переписчики, которые соберут всю нужную информацию.

Для этих целей в Ленобласти будут работать 568 переписчиков: 80 в Гатчинском районе, 8 в Подпорожском. Узнать их будет просто — они будут одеты в зеленые жилеты и бейсболку с логотипом микросельхозяйственной переписи. У переписчиков также должно быть при себе удостоверение с несколькими степенями защиты, а также паспорт и планшет. Результаты микропереписи опубликуют в конце 2022 года.

Перепись нужна для улучшения положения аграриев. Для фермеров доступно 38 мер поддержки, в том числе субсидии на покупку техники, решение проблем полива и программы компенсации затрат на доставку продукции.