Житель Выборга нашел замотанную в пленку мумию на своем участке в Липовке

По информации ivbg.ru, 2 августа около 11:00 в полицию Выборгского района сообщили об обмотанном пленкой трупе в гараже на окраине поселка Липовка.

Обратившийся в полицию житель Выборга сообщил, что купил участок шесть лет назад. Еще осенью 2020 года он заметил в гараже на участке чьи-то сапоги, присыпанные песком. А 2 августа 2021 года решил их выбросить.

Когда мужчина попытался их достать из песка, то вместе с обувью вытащил тело, обмотанное пленкой и дошедшее до состояния, похожего на мумию.