Мультицентр готовит профессионалов для компаний регионального и федерального уровней

Мультицентр социальной и трудовой интеграции ведет набор на обучение профессии «Монтажник шин». Срок обучения – 2,5 месяца. Приглашаются молодые люди с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет.

Теоретическая подготовка проводится на базе Мультицентра, практическая – на рабочем месте. За все время работы центром подготовлено свыше 1000 специалистов. Более 50% из них продолжают трудиться на предприятиях регионального и федерального уровней.

Задать вопрос и записаться на учебу можно по номеру телефона +7 (921) 377-47-47 (доступен WhatsApp) или в группе Мультицентра «ВКонтакте».