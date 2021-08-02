Фермерские хозяйства Сланцевского района приглашают туристов

Карповая рыбалка, катание на лошадях и фермерские продукты – ко всему этому можно приобщиться на фермерских хозяйствах Сланцевского района Ленинградской области.

Всем желающим окунуться в атмосферу сельской жизни фермеры Сланцевского района предлагают баню, охоту, рыбалку, конные прогулки, сбор ягод и грибов, а также уникальные, авторские туристические маршруты.

Такие маршруты пролегают в том числе мимо уникальных храмов, возведенных по проектам знаменитых архитекторов Василия Косякова, Николая Никонова, Ивана Слупского и многих других.