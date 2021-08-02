Жители Орехово пожаловались Дрозденко на сильный шум от гоночной трассы «Игора Драйв»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: drive.igora.ru
Фото: drive.igora.ru

Губернатор заявил, что после установки валов и экранов на гоночную трассу с проверкой приедет Роспотребнадзор, который измерит уровень шума во время заездов. 

Жители Орехово пожаловались губернатору Ленобласти Александру Дрозденко на сильный шум от гоночной трассы «Игора Драйв». По словам мужчины, который дозвонился губернатору на прямой линии, жители поселка днем испытывают дискомфорт от шума гоночной трассы.

Губернатор заявил, что после установки валов и экранов на гоночную трассу с проверкой приедет Роспотребнадзор, который измерит уровень шума во время заездов.

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30.07.2021 212
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