Губернатор заявил, что после установки валов и экранов на гоночную трассу с проверкой приедет Роспотребнадзор, который измерит уровень шума во время заездов.

Жители Орехово пожаловались губернатору Ленобласти Александру Дрозденко на сильный шум от гоночной трассы «Игора Драйв». По словам мужчины, который дозвонился губернатору на прямой линии, жители поселка днем испытывают дискомфорт от шума гоночной трассы.

Губернатор заявил, что после установки валов и экранов на гоночную трассу с проверкой приедет Роспотребнадзор, который измерит уровень шума во время заездов.