Так начинался август: петербуржцы поделились фотографиями яркого рассвета

В воскресенье, 1 августа, жители Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый рассвет. Яркие кадры вечернего неба тут же появились в Телеграме.

Источник: instagram.com/_topotkotov/ Источник: instagram.com/_topotkotov/ Источник: instagram.com/_topotkotov/ Источник: instagram.com/_topotkotov/ Источник: instagram.com/_topotkotov/ Источник: instagram.com/_topotkotov/ Источник: instagram.com/_topotkotov/ Источник: instagram.com/_topotkotov/ Источник: instagram.com/_topotkotov/ Источник: instagram.com/_topotkotov/

Яркие кадры утреннего неба появились в телеграм-канале Астро Фото Болото.

Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет теплой и немного дождливой.