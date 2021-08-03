Так начинался август: петербуржцы поделились фотографиями яркого рассвета

Автор: Александр Селиванов
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В воскресенье, 1 августа, жители Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый рассвет. Яркие кадры вечернего неба тут же появились в Телеграме.

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Так начинался август: петербуржцы поделились фотографиями яркого рассвета фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Рассветы, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, ЗакатыИсточник: instagram.com/_topotkotov/
Так начинался август: петербуржцы поделились фотографиями яркого рассвета фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Рассветы, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, ЗакатыИсточник: instagram.com/_topotkotov/
Так начинался август: петербуржцы поделились фотографиями яркого рассвета фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Рассветы, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, ЗакатыИсточник: instagram.com/_topotkotov/
Так начинался август: петербуржцы поделились фотографиями яркого рассвета фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Рассветы, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, ЗакатыИсточник: instagram.com/_topotkotov/
Так начинался август: петербуржцы поделились фотографиями яркого рассвета фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Рассветы, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, ЗакатыИсточник: instagram.com/_topotkotov/
Так начинался август: петербуржцы поделились фотографиями яркого рассвета фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Рассветы, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, ЗакатыИсточник: instagram.com/_topotkotov/
Так начинался август: петербуржцы поделились фотографиями яркого рассвета фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Рассветы, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, ЗакатыИсточник: instagram.com/_topotkotov/
Так начинался август: петербуржцы поделились фотографиями яркого рассвета фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Рассветы, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, ЗакатыИсточник: instagram.com/_topotkotov/
Так начинался август: петербуржцы поделились фотографиями яркого рассвета фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Рассветы, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, ЗакатыИсточник: instagram.com/_topotkotov/

Яркие кадры утреннего неба появились в телеграм-канале Астро Фото Болото.

Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет теплой и немного дождливой.

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24.07.2021 251
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