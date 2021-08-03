Почти шесть миллионов россиян стали невыездными из-за долгов

Как следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), почти 6 млн граждан России в первом полугодии 2021 года оказались невыездными из-за неоплаченных долгов.
— Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из России, в первом полугодии составило 5,9 млн, — говорится в материалах.
Отмечается, что по состоянию на 1 мая в списка невыездных значились 5,1 млн россиян.
Заметим, что каждый десятый из тех, кому ограничено право выезда — должник по алиментам. Так, за шесть месяцев выезд из страны закрыли для более 527 тыс. алиментщиков. При этом в общей сложности за первое полугодие с невыездных должников удалось взыскать свыше 25,6 млрд рублей.
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