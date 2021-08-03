В Выборге без вести пропала 12-летняя девочка

О ее местонахождении нет никакой информации со 2 августа.

Ростом пропавшая 155 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светлые. Особые приметы: девочка слегка картавит.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в мае поступило 275 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.