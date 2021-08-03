В Выборге без вести пропала 12-летняя девочка

О ее местонахождении нет никакой информации со 2 августа.
Ростом пропавшая 155 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светлые. Особые приметы: девочка слегка картавит.
Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в мае поступило 275 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.
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28.07.2021 199