В Выборге без вести пропала 12-летняя девочка

Автор: Александр Селиванов
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О ее местонахождении нет никакой информации со 2 августа.

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Источник: vk.com/vyborg_news

Ростом пропавшая 155 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светлые. Особые приметы: девочка слегка картавит.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в мае поступило 275 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.

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28.07.2021 199
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