Россияне вновь скупают лекарства в аптеках на фоне пандемии

Россияне в первом полугодии 2021 года скупали лекарства в аптеках, как в самом начале пандемии.

По данным «Коммерсанта», в первом полугодии доходы фармацевтических ретейлеров составили 552,1 миллиарда рублей – это всего на 1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Таких показателей удалось достичь благодаря росту цен на лекарства и повышенного спроса на препараты, используемые в лечении COVID-19. Кроме того, существенно выросли продажи лекарственных средств через Интернет.

Гендиректор сети аптек «Поларт-Фарм» Дана Алборова отметила, что онлайн россияне преимущественно заказывают препараты, которые используются при лечении коронавируса – клексан, ксарелто и арепливир. Наибольший рост продаж показали препараты от заболеваний крови, в частности, эликвис, который врачи назначают больным COVID-19.

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При этом в апреле сообщалось, что выручка аптек упала на 12% — россияне в условиях кризиса стали экономить на лекарствах. Наименее прибыльным стал март – доходы фармацевтических ретейлеров составили всего 118 миллиардов рублей – на 26% меньше, чем годом ранее.