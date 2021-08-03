Площадку в Пудомягском поселении исключили из списка возможных мест для  строительства нового полигона ТКО

Градостроительная коррекция ограничила объемы обращения с отходами под Гатчиной. Решение было принято на заседании региональной профильной комиссии.

Так, из проекта схемы территориального планирования в Ленобласти обращения с отходами исключили площадку в Пудомягском поселении Гатчинского района. За территорией сохранено промышленное значение, но строить крупный полигон регионального уровня для приема и размещения отходов там не будут. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Дело в том, что примерно в километре от этого участка находится садоводство. А губернатор Ленобласти отмечал, что объекты такого типа должны быть расположены как минимум в двух километрах от населенных пунктов.

Тем временем в Ленобласти проект раздельного сбора отходов перешагнул рубеж в 500 адресов.