Сосновый Бор примет следующий День Рождения Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: кадр из трансляции ЛенТВ24

Свою 94 годовщину основания Ленинградская область отметила в онлайн-формате: не обошлось без песен, танцев и теплых слов поздравления.

Ленобласть отметила свой 94-й День Рождения. Ленинградцев поздравил Александр Дрозденко, председатель ЗакСА Сергей Бебенин и даже глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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ЛенТВ24 транслировали праздник онлайн, его мог посмотреть любой желающий житель Ленобласти. Для зрителей выступили ансамбль «Апрель» Ленинградского областного колледжа культуры и искусств, певцы Денис Клявер и Сергей Трофимов. Сюрпризом стало появление старшего мяучного сотрудника Выборгского замка сэра Филимона.

Источник: кадр из трансляции ЛенТВ24
Источник: кадр из трансляции ЛенТВ24
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Также Ленинградцы могли проверить свои знания и поучаствовать в викторинах на знание своего родного края.

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Свой следующий, уже 95-й День Рождения, Ленобласть будет отмечать в Сосновом Бору.

«С гордостью и радостью мы принимаем эстафету и начинаем подготовку к грандиозному событию», — Михаил Воронков, глава Сосновоборского городского округа.
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