Свою 94 годовщину основания Ленинградская область отметила в онлайн-формате: не обошлось без песен, танцев и теплых слов поздравления.
Ленобласть отметила свой 94-й День Рождения. Ленинградцев поздравил Александр Дрозденко, председатель ЗакСА Сергей Бебенин и даже глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.
ЛенТВ24 транслировали праздник онлайн, его мог посмотреть любой желающий житель Ленобласти. Для зрителей выступили ансамбль «Апрель» Ленинградского областного колледжа культуры и искусств, певцы Денис Клявер и Сергей Трофимов. Сюрпризом стало появление старшего мяучного сотрудника Выборгского замка сэра Филимона.
Также Ленинградцы могли проверить свои знания и поучаствовать в викторинах на знание своего родного края.
Свой следующий, уже 95-й День Рождения, Ленобласть будет отмечать в Сосновом Бору.