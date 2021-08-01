Свою 94 годовщину основания Ленинградская область отметила в онлайн-формате: не обошлось без песен, танцев и теплых слов поздравления.

Ленобласть отметила свой 94-й День Рождения. Ленинградцев поздравил Александр Дрозденко, председатель ЗакСА Сергей Бебенин и даже глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Вам будет интересно Александр Беглов поздравил жителей Ленобласти с 94-й годовщиной региона Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что Ленобласть самый близкий и родной регион для петербуржцев. Город и область связывает общее прошлое, настоящее и... 01.08.2021 31

ЛенТВ24 транслировали праздник онлайн, его мог посмотреть любой желающий житель Ленобласти. Для зрителей выступили ансамбль «Апрель» Ленинградского областного колледжа культуры и искусств, певцы Денис Клявер и Сергей Трофимов. Сюрпризом стало появление старшего мяучного сотрудника Выборгского замка сэра Филимона.

Вам будет интересно День Рождения Ленинградской области отметят онлайн Праздничная программа начнется сегодня, 1 августа, в 18:00 на телеканале ЛенТВ24 с обращения губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. День Рождения Ленинградской... 01.08.2021 89

Также Ленинградцы могли проверить свои знания и поучаствовать в викторинах на знание своего родного края.

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Свой следующий, уже 95-й День Рождения, Ленобласть будет отмечать в Сосновом Бору.