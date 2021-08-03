Сергей Бебенин проинспектировал ход реновации Подпорожской больницы

Председатель ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин посетил Подпорожскую межрайонную больницу, где проходит масштабная реновация.
На сегодняшний день полностью отремонтировано одно крыло, в том числе инфекционное отделение. Параллельно идут работы в здании скорой помощи и детской поликлинике. Работы ведутся поэтапно. Общий объем финансирования работ составил 200 млн рублей.
Сергей Бебенин оценил результаты уже завершенных работ.
“Это было абсолютно правильное решение — не строить новую больницу, а отремонтировать существующую. Обновление больницы и поликлиники проводится поэтапно, закрыть такие важные для подпорожцев объекты полностью невозможно”, — отметил Бебенин.
Напомним, что здание больницы было построено в 1974 году и капитального ремонта в нем не проводилось.
Также капитальный ремонт поликлиники стартовал в Вырице, который продлится три года.