Сергей Бебенин проинспектировал ход реновации Подпорожской больницы

Председатель ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин посетил Подпорожскую межрайонную больницу, где проходит масштабная реновация.

На сегодняшний день полностью отремонтировано одно крыло, в том числе инфекционное отделение. Параллельно идут работы в здании скорой помощи и детской поликлинике. Работы ведутся поэтапно. Общий объем финансирования работ составил 200 млн рублей.

Сергей Бебенин оценил результаты уже завершенных работ.

“Это было абсолютно правильное решение — не строить новую больницу, а отремонтировать существующую. Обновление больницы и поликлиники проводится поэтапно, закрыть такие важные для подпорожцев объекты полностью невозможно”, — отметил Бебенин.

Напомним, что здание больницы было построено в 1974 году и капитального ремонта в нем не проводилось.

Также капитальный ремонт поликлиники стартовал в Вырице, который продлится три года.