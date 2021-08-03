Сергей Бебенин проинспектировал ход реновации Подпорожской больницы

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Председатель ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин посетил Подпорожскую межрайонную больницу, где проходит масштабная реновация.

На сегодняшний день полностью отремонтировано одно крыло, в том числе инфекционное отделение. Параллельно идут работы в здании скорой помощи и детской поликлинике. Работы ведутся поэтапно. Общий объем финансирования работ составил 200 млн рублей.

Сергей Бебенин проинспектировал ход реновации Подпорожской больницы Сергей Бебенин, реновация, Подпорожье, больница
Сергей Бебенин проинспектировал ход реновации Подпорожской больницы Сергей Бебенин, реновация, Подпорожье, больница
Сергей Бебенин проинспектировал ход реновации Подпорожской больницы Сергей Бебенин, реновация, Подпорожье, больница

Сергей Бебенин оценил результаты уже завершенных работ. 

“Это было абсолютно правильное решение — не строить новую больницу, а отремонтировать существующую. Обновление больницы и поликлиники проводится поэтапно, закрыть такие важные для подпорожцев объекты полностью невозможно”, — отметил Бебенин.

Напомним, что здание больницы было построено в 1974 году и капитального ремонта в нем не проводилось.

Также капитальный ремонт поликлиники стартовал в Вырице, который продлится три года.

Автор