В Петербурге обнаружили рекордную партию поддельных аксессуаров Apple на сумму в 150 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Роспотребнадзор совместно с представителями компании Apple обнаружили торговую точку, где без разрешения продавали поддельные часы и браслеты AppleWatch, наушники AirPods, чехлы для iPhone, iPad, кабели для зарядки Lightning и сетевые адаптеры AppleMagsafe.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу совместно с представителями компании Apple Inc. провели инспекцию в нескольких торговых точках города. В результате проверки на Апраксином дворе было обнаружено более 53 тысяч единиц контрафактных аксессуаров Apple. Среди них поддельные часы и браслеты AppleWatch, наушники AirPods, чехлы для iPhone, iPad, кабели для зарядки Lightning и сетевые адаптеры AppleMagsafe.

В Петербурге обнаружили рекордную партию поддельных аксессуаров Apple на сумму в 150 млн рублей Санкт-Петербург, роспотребнадзор, Поддельные аксесуары, apple
В Петербурге обнаружили рекордную партию поддельных аксессуаров Apple на сумму в 150 млн рублей Санкт-Петербург, роспотребнадзор, Поддельные аксесуары, apple
В Петербурге обнаружили рекордную партию поддельных аксессуаров Apple на сумму в 150 млн рублей Санкт-Петербург, роспотребнадзор, Поддельные аксесуары, apple
В Петербурге обнаружили рекордную партию поддельных аксессуаров Apple на сумму в 150 млн рублей Санкт-Петербург, роспотребнадзор, Поддельные аксесуары, apple
В Петербурге обнаружили рекордную партию поддельных аксессуаров Apple на сумму в 150 млн рублей Санкт-Петербург, роспотребнадзор, Поддельные аксесуары, apple
Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В Apple подтвердили, что предприниматели не обращались за разрешением на использование товарного знака. Нанесенный ущерб компания оценила на сумму более 150 млн рублей. Это самая крупная партия изъятых контрафактных аксессуаров в истории российского Apple, отметили представители Apple.

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В Петербурге обнаружили рекордную партию поддельных аксессуаров Apple на сумму в 150 млн рублей Санкт-Петербург, роспотребнадзор, Поддельные аксесуары, apple
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