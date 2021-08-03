Роспотребнадзор совместно с представителями компании Apple обнаружили торговую точку, где без разрешения продавали поддельные часы и браслеты AppleWatch, наушники AirPods, чехлы для iPhone, iPad, кабели для зарядки Lightning и сетевые адаптеры AppleMagsafe.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу совместно с представителями компании Apple Inc. провели инспекцию в нескольких торговых точках города. В результате проверки на Апраксином дворе было обнаружено более 53 тысяч единиц контрафактных аксессуаров Apple. Среди них поддельные часы и браслеты AppleWatch, наушники AirPods, чехлы для iPhone, iPad, кабели для зарядки Lightning и сетевые адаптеры AppleMagsafe.

В Apple подтвердили, что предприниматели не обращались за разрешением на использование товарного знака. Нанесенный ущерб компания оценила на сумму более 150 млн рублей. Это самая крупная партия изъятых контрафактных аксессуаров в истории российского Apple, отметили представители Apple.