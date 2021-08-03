Жительница Ленобласти попалась полиции с наркотиками в пачке сигарет

В Ленобласти сотрудники транспортной полиции задержали 37-летнюю местную жительницу по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

В ходе досмотра полицейские обнаружили в дамской сумочке пачку сигарет, в которой вместо табака лежали четыре свертка с различными синтетическими наркотиками общим весом в 5 грамм. Для обнаруженных веществ это является крупным размером.

Женщина призналась, что купила наркотики вблизи железнодорожной станции Девяткино Всеволожского района для личного потребления.

Известно, что ранее она была судима за грабеж. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

Ранее была задержана петербурженка по подозрению в закладке наркотиков – при ней были 200 доз.