В лес ходить можно: в Ленобласти отменили особый противопожарный режим

В Ленобласти сняли особый противопожарный режим в лесах. Соответствующее постановление сегодня подписал глава региона.

При этом жителей Ленобласти просят соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. В случае обнаружения возгорания необходимо позвонить по телефонам: 90-89-111 (ЛОГКУ «Ленобллес») или 8-800-100-94-00 (федеральная лесная охрана).

Напомним, особый противопожарный режим был введен в Ленобласти с 11 июня. В это время запрещалось посещение лесов, разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выжигать сухую траву и многое другое. За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы от 1,5 тысяч до 250 тысяч рублей, а также уголовная ответственность.

Ранее мы сообщали, что с начала 2021 года на землях лесного фонда Ленобласти зарегистрировано 396 лесных пожара на площади 321,87 га. Средняя площадь одного возгорания составила 0,81 гектара.