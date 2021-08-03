Злоумышленники ворвались в квартиру мужчины после полуночи и угрожая оружием взяли из сейфа 1,4 миллиона рублей и IPhone 6c за 10 тысяч рублей.

В полицию Санкт-Петербурга с заявлением об ограблении обратился 40-летний мужчина, водитель «Яндекс Такси». Он рассказал, что злоумышленники ворвались в в его квартиру после полуночи и угрожая пистолетом взяли из сейфа 1,4 миллиона рублей и IPhone 6c за 10 тысяч рублей.

Преступники попали на камеры видеонаблюдения жилого дома — выяснилось что они были одеты в темную одежду, а их лица были скрыты за медицинскими масками. Ориентировки грабителей были разосланы в территориальные отделы полиции. Полиция возбудила уголовное дело по факту разбоя в крупном размере.