С 1 марта 2022 года женщинам разрешат работать авиамеханиками и заниматься техобслуживанием самолетов и вертолетов.

Министерство труда России расширило список профессий, доступных женщинам. Так, с 1 марта 2022 года прекрасному полу разрешат работать авиамеханиками и заниматься техобслуживанием самолетов и вертолетов. Министерство исключило эти профессии из списка производств с вредными и опасными условиями труда.

В Совете Федерации считают, что несправедливо запрещать женщинам устраиваться на работу по профессии, которую они уже получили.