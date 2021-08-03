Минтруд расширил список профессий, в которых разрешено работать женщинам

Автор: Анастасия Щербакова
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Женщина носит желтую каску, держа часть автомобиля
Фото: pexels

С 1 марта 2022 года женщинам разрешат работать авиамеханиками и заниматься техобслуживанием самолетов и вертолетов.

Министерство труда России расширило список профессий, доступных женщинам. Так, с 1 марта 2022 года прекрасному полу разрешат работать авиамеханиками и заниматься техобслуживанием самолетов и вертолетов. Министерство исключило эти профессии из списка производств с вредными и опасными условиями труда.

В Совете Федерации считают, что несправедливо запрещать женщинам устраиваться на работу по профессии, которую они уже получили.

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