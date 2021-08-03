С 1 марта 2022 года женщинам разрешат работать авиамеханиками и заниматься техобслуживанием самолетов и вертолетов.
Министерство труда России расширило список профессий, доступных женщинам. Так, с 1 марта 2022 года прекрасному полу разрешат работать авиамеханиками и заниматься техобслуживанием самолетов и вертолетов. Министерство исключило эти профессии из списка производств с вредными и опасными условиями труда.
В Совете Федерации считают, что несправедливо запрещать женщинам устраиваться на работу по профессии, которую они уже получили.
Вам будет интересно
Группа специалистов из Роскачества несколько лет назад провела исследование в области грибов. Они попросили миколога, ведущего специалиста Биологического факультета МГУ...
03.08.2021 1636