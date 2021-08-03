В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы

Группа специалистов из Роскачества несколько лет назад провела исследование в области грибов. Они попросили миколога, ведущего специалиста Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максима Дьякова рассказать о сборе грибов.

При сборе грибов требуется проявлять внимательность и осторожность. О том, как не отравиться грибами, как их правильно собирать, почему они не являются полноценным элементом рациона и каких мест лучше остерегать, рассказали специалисты Роскачества.

В первую очередь стоит обратить внимание на сам гриб, так как у многих из них существуют опасные и ядовитые двойники. Несмотря на внешнее сходство, они имеют ряд особых признаков.

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— Например, отличаются размеры плодового тела, окраска разных частей, наличие специфических структур типа пленочки под шляпкой, — рассказал миколог, ведущий специалист Биологического факультета МГУ имени М. Ломоносова Максим Дьяков, — По этим критериях можно отличить лесных шампиньонов, у которых пластинки под шляпкой в молодости розовые, а с возрастом темнеют.

Специалист подчеркнул, что вероятность отравления присутствует даже при употреблении не ядовитых грибов. Именно поэтому эксперты не рекомендуют собирать грибы со старым плодовым телом. По словам Максима Дьякова, к свежести грибов следует относиться так же серьезно, как к свежести мяса и рыбы.

Среди признаков, по которым можно определить старый гриб, специалист назвал дряблость текстуры, наличие большого количество червяков и появление налета плесени. Такой гриб нельзя употреблять в пищу.

Кроме того, следует обратить внимание на экологическую обстановку в месте сбора грибов. Если она неблагоприятна, то стоит задуматься об отказе от сбора урожая в этом месте. Дело в том, что грибы отличаются осмотрофным типом питания, то есть впитывают всей своей поверхностью вещества из окружающей среды. В плодовых телах могут оказаться остатки сельскохозяйственных пестицидов, тяжелые металлы и другие токсичные соединения. При этом в грибах концентрация таких веществ в аккумулированном виде может быть выше, чем в окружающей среде. По этой причине не стоит собирать грибы вблизи автомобильных дорог и экологически неблагоприятных предприятий.

Важен также способ сбора грибов. Существует давний спор о том, стоит ли их срезать или выдергивать. Оказывается, не подходят оба метода. При срезании в грибницу может попасть инфекция, а при выдергивании она повреждается. Правильным способом сбора грибов является выкручивание субстрата из грибницы с последующим обрезанием грязного основания ножки.

При употреблении грибов следует помнить, что, несмотря на их низкую калорийность и высокое содержание белка, их не следует постоянно употреблять в пищу. Клетки грибов заключены в прочную оболочку, состоящую из хитина. Это очень прочное соединение, и организм человека не способен синтезировать необходимые для его разрушения ферменты. Поэтому грибы усваиваются организмом только частично.

По этой же причине грибы не рекомендуют употреблять детям до семи лет и людям с желудочно-кишечными заболеваниями.

Отметим, что грибной сезон в Ленобласти уже начался. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, наплыв грибов ожидается в августе.