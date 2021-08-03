В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы

Группа специалистов из Роскачества несколько лет назад провела исследование в области грибов. Они попросили миколога, ведущего специалиста Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максима Дьякова рассказать о сборе грибов.
При сборе грибов требуется проявлять внимательность и осторожность. О том, как не отравиться грибами, как их правильно собирать, почему они не являются полноценным элементом рациона и каких мест лучше остерегать, рассказали специалисты Роскачества.
В первую очередь стоит обратить внимание на сам гриб, так как у многих из них существуют опасные и ядовитые двойники. Несмотря на внешнее сходство, они имеют ряд особых признаков.
Специалист подчеркнул, что вероятность отравления присутствует даже при употреблении не ядовитых грибов. Именно поэтому эксперты не рекомендуют собирать грибы со старым плодовым телом. По словам Максима Дьякова, к свежести грибов следует относиться так же серьезно, как к свежести мяса и рыбы.
Среди признаков, по которым можно определить старый гриб, специалист назвал дряблость текстуры, наличие большого количество червяков и появление налета плесени. Такой гриб нельзя употреблять в пищу.
Кроме того, следует обратить внимание на экологическую обстановку в месте сбора грибов. Если она неблагоприятна, то стоит задуматься об отказе от сбора урожая в этом месте. Дело в том, что грибы отличаются осмотрофным типом питания, то есть впитывают всей своей поверхностью вещества из окружающей среды. В плодовых телах могут оказаться остатки сельскохозяйственных пестицидов, тяжелые металлы и другие токсичные соединения. При этом в грибах концентрация таких веществ в аккумулированном виде может быть выше, чем в окружающей среде. По этой причине не стоит собирать грибы вблизи автомобильных дорог и экологически неблагоприятных предприятий.
Важен также способ сбора грибов. Существует давний спор о том, стоит ли их срезать или выдергивать. Оказывается, не подходят оба метода. При срезании в грибницу может попасть инфекция, а при выдергивании она повреждается. Правильным способом сбора грибов является выкручивание субстрата из грибницы с последующим обрезанием грязного основания ножки.
При употреблении грибов следует помнить, что, несмотря на их низкую калорийность и высокое содержание белка, их не следует постоянно употреблять в пищу. Клетки грибов заключены в прочную оболочку, состоящую из хитина. Это очень прочное соединение, и организм человека не способен синтезировать необходимые для его разрушения ферменты. Поэтому грибы усваиваются организмом только частично.
По этой же причине грибы не рекомендуют употреблять детям до семи лет и людям с желудочно-кишечными заболеваниями.
Отметим, что грибной сезон в Ленобласти уже начался. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, наплыв грибов ожидается в августе.