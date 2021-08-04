В Гатчине без вести пропал 50-летний мужчина

О его местонахождении нет никакой информации со 2 августа.

Ростом пропавший 175 см, плотного телосложения, волосы темные с проседью, глаза голубые.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.