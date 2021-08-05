В 2021 году 1 сентября — День знаний — выпадает на среду, поэтому торжественные мероприятия будут проходить без переноса. Российский праздник, символизирующий начало учебного года, будут отмечать не только школьники с родителями и студенты, но и учителя и преподаватели средне-специальных и высших учебных заведений. Какие ограничения накладываются в этот день на учебные заведения Ленобласти из-за пандемии коронавирусной инфекции, читайте ниже.

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Ограничения в «красной» зоне

В «красной» зоне, в которую на момент выхода публикации попадают Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и город Сосновый Бор, торжества в честь Дня знаний должны проходить на следующих условиях:

продолжительность не более 30 минут;

мероприятие на открытом воздухе;

число присутствующих учеников не должно превышать 120 человек, аналогично с родителями школьников.

Ограничения в «желтой» зоне

В «желтой» зоне, куда в настоящий момент входят Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский, Ломоносовский и Приозерский районы, будут введены следующие ограничения:

продолжительность торжества не больше 30 минут;

мероприятие на открытом воздухе;

количество учеников и родителей по отдельности — до 300 человек.

Ограничения в «зеленой» зоне

В «зеленой» допустимое число учащихся на мероприятии — 500 человек, родителей — аналогично.

Все присутствующий взрослые должны быть в защитных масках.

Правила для учителей

Преподаватели имеют право продолжить работу только в том случае, если предоставят в администрацию учебного заведения сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более, чем за 72 часа.

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