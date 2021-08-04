Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката

Автор: Александр Селиванов
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Невероятно красивый закат порадовал жителей и гостей Ленобласти вечером 3 августа.

Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, Закаты
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, синоптики, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, ЗакатыИсточник: vk.com/sosnovy_bor

Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети. Яркие небесные краски наблюдали и в Санкт-Петербурге.

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04.08.2021 53
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