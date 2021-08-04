Жители Ленобласти поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката

Невероятно красивый закат порадовал жителей и гостей Ленобласти вечером 3 августа.
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети. Яркие небесные краски наблюдали и в Санкт-Петербурге.
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04.08.2021 53