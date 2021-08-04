Ивангородская крепость вошла в топ-5 самых красивых каменных крепостей России

Ивангородская крепость, расположенная в Кингисеппском районе Ленобласти, заняла второе место в рейтинге самых красивых сохранившихся каменных крепостей России.

Рейтинг каменных крепостей России, которые отличаются героическим прошлым, невероятной красотой и удивительной сохранностью, составил сервис BlaBlaCar. Первое место занял Псковский кремль. Также в пятерке Новгородский детинец в Великом Новгороде, Дербентская крепость в Дагестане и Смоленская крепостная стена в Смоленске.

Ивангородская крепость была построена в 1492 году на Девичьей горе над рекой Нарвой и названа в честь великого князя Ивана Третьего. Она была возведена за семь недель и защищала Новгородскую землю со стороны западных соседей. Главная особенность крепости – ее мощные укрепления.