Выборгское кафе, где избили зампрокурора, все-таки проверят на факты задержки зарплат сотрудникам

Прокуратура не будет останавливать разбирательство насчет жалоб сотрудников кафе в Выборге на задержки заработной платы. Ранее с этой целью явилась зампрокурора города, однако на нее напали с кулаками.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти в среду, 4 августа, проверка информации о задержке зарплат в выборгском кафе «Папарацци» продолжится несмотря на нападение должностного лица в этом заведении.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению трудовых прав работников. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования«, — сообщают в прокуратуре.

Параллельно этому, ведомство также будет контролировать расследование уголовного дела о нападении на коллегу. Об этом мы писали ранее.