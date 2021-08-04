Тройное ДТП парализовало движение на Витебском проспекте

Массовая авария на Витебском проспекте в среду, 4 августа спровоцировала огромные пробки. Водители жалуются и публикуют фотографии с места ДТП.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Об этом сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети «ВКонтакте». Авария с участием трех авто произошла на повороте в Пушкин. По словам очевидцев, автомобиль марки Ford Fusion въехал в KIA и грузовик.

Как отмечают автолюбители, застрявшие в пробке на данном отрезке дороги, на месте ДТП дежурят два автомобиля скорой медицинской помощи. Информация о пострадавших не поступала.