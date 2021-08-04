Школьник из Гатчины стал призёром Всероссийской олимпиады по биологии

Ученик гатчинской гимназии Матвей Киселёв стал единственным представителем Ленинградской области по этому предмету.

Проходили соревнования в Уфе. Всего свои знания решили испытать порядка 300 школьников, из которых более половины были из Москвы.

Как поделилась газета Гатчинская правда, Матвей рассказал, что стал 28-м в рейтинге 10 классов. У него ещё есть шанс выступить на международном уровне: отбирать туда будут по результатам всероссийского этапа олимпиады, а также по показателям, которые покажут ребята на специальных курсах МГУ для призёров и победителей.