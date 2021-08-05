Роспотребнадзор назвал особенности дельта-штамма COVID-19

Заразившиеся дельта-штаммом ковида пациенты чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме. Их лечить сложнее и дольше.

— Течение заболевания при дельта-варианте ковида проходит стремительнее и чаще тяжелее — у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже фиксируются бессимптомные и легкие формы. Лечить таких пациентов сложнее и дольше, — сообщила РИА Новости пресс-служба Роспотребнадзора.

Симптомы при штамме «дельта» классические: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Но врачи также фиксируют признаки, являющиеся характерными для ОРВИ и кишечной инфекции: головные боли, насморк, боль в горле, диарея, реже тошнота.

Наиболее уязвимой категорией перед штаммом ковида дельта являются молодые люди от 14 до 29 лет, поскольку они часто ездят в общественном транспорте и много контактируют, подчеркнули в пресс-службе.

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