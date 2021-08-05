На «Скандинавии» лоб в лоб столкнулись «Газель» и «Нива», есть пострадавший

ДТП произошло на участке трассы «Скандинавия», где идет ремонт.
По предварительным данным, 4 августа на 83 километре трассы 45-летний водитель «Газели» поворачивал налево на перекрестке, но не пропустил Chevrolet Niva под управлением 66-летнего мужчины.
В результате лобового столкновения водителя “Нивы” госпитализировали с травмами средней тяжести.
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