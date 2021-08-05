Единственный безопасный водоем Петербурга снова признали непригодным для купания

Роспотребнадзор вновь проверил состояние водных акваторий петербургских пляжей — ни один из них не соответствует стандартам безопасности.

Проверку не прошло даже первое Суздальское озеро (Верхнее) в Выборгском районе Петербурга, которое ранее было признано безопасным. Все пляжи на озерах, реках и заливах не соответствуют требованиям. Ведомство не рекомендует в них купаться.

В Ленобласти тем временем экспертизу прошли 15 водоемов в девяти районах региона. В последний раз проверку не прошла река Вуокса.

МЧС Ленобласти призывает соблюдать меры безопасности во время отдыха на водоемах. А редакция ivbg.ru напоминает о правилах предосторожности при купании.