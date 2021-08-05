Заметнее всего повысились цены на курортах Калининградской области (на 51%), Алтайского края, затем Подмосковья и Краснодарского края (30%). Замыкает рейтинг Крым с ростом в 28%.

Туризм в ряде российских регионов ударил по карману отдыхающих. Так, ЛенТВ24 выяснили, как изменилась стоимость посуточной аренды жилья в самых популярных для отдыха регионов.

Заметнее всего повысились цены на курортах Калининградской области (на 51%), Алтайского края, затем Подмосковья и Краснодарского края(30%). Замыкает рейтинг Крым с ростом в 28%.

Однако, есть регионы, цены в которых практически не повысились, а даже снизились, хоть и незначительно. Наименьший рост цен произошел на курортах Башкирии, а также Ленинградской области. В Ленобласти цены даже снизились на 1%, хоть и незначительный — стоимость аренды номера в отеле или квартиры обойдется в среднем в 2 тысячи 700 рублей за сутки.